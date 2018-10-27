法院萬聖節嘉年華 院長庭長扮抓鬼好熱鬧

（中央社記者蕭博文台北27日電）台灣士林地方法院今天配合天母萬聖節嘉年華，舉辦「小小審判長」活動，吸引超過百名大小朋友參加。院長蔡彩貞扮演抓鬼角色首領的哈利波特學院導師，場面活潑熱鬧。

士林地方法院表示，本活動是與犯罪被害人保護協會士林分會共同舉辦，且是第二年參與天母萬聖節活動，院長、庭長特別粉墨登場，拋開平日法官的威嚴形象，以活潑、逗趣、熱力的神態與孩童互動。

蔡彩貞親自主持有獎徵答活動，帶領孩童認識法官與檢察官，隨後孩童魚貫進入法庭，穿上檢察官、法官法袍，並手持小法槌體驗變身法官及檢察官的感覺。

蔡彩貞說，透過今天輕鬆而有趣的活動，能夠非常有效地讓民眾對於法庭上的法官、檢察官等專業人士有基本認識，讓民眾對於法官、檢察官不感到陌生甚至排斥，是司法與民眾間非常好的溝通方法。

蔡彩貞表示，活動過程並沒有高深的法理，但讓小朋友開始知道法官、檢察官的角色，也透過法袍的不同顏色學會分辨法官、檢察官，有助於讓民眾親近司法、了解司法。（編輯：方沛清）1071027