行政執行署徵起金額 超過5313億元

（中央社記者蕭博文台北26日電）法務部行政執行署代理署長陳盈錦今天說，行政執行署自民國90年迄今，共徵起新台幣5313億5224萬餘元，換算可興建9座台北101或111座小巨蛋。

陳盈錦說，行政執行署迄今受理案件共計1億300萬2164件，結案9485萬8834件，結案率92.09%，徵起金額以財稅案件的2367億1157萬7472元為最多，其次是健保案件1421億9788萬1455元。

陳盈錦還表示，近年來各分署受理小額案件激增，統計107年1至11月，合計768萬餘件，占全部新收件數（996萬餘件）達77%以上，其中監理及裁罰案件624萬餘件、ETC通行費案件94萬餘件、停車費案件48萬餘件。

陳盈錦說，監理等案件與義務人車輛密不可分，實有擴大查扣執行欠稅義務人車輛的必要，絕對不再縱容累犯交通違規、酒駕、超速、亂停車、欠繳稅費等的肇事工具，仍在馬路上橫衝直撞，因此推出交通正義專案。

陳盈錦解釋，士林分署透過路邊停車收費系統及停車場收費管理系統等設施，追蹤欠款義務人車輛；桃園分署與地方政府交通局合作，即時資訊與強制力結合；彰化分署運用車載式車牌辨識系統，花蓮分署則運用大數據及智慧科技追查欠稅車輛。

此外，陳盈錦指出，自105年12月6日首次舉辦全國13個分署同步拍賣會以來，民眾反應熱烈，迄至12月4日為止，所屬各分署聯合拍賣不動產、動產的金額，已經高達27億6892萬餘元，為國庫追回鉅額稅費款，創造佳績。（編輯：李亨山）1071226