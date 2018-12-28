網路偵蒐撈嫌犯 中檢研發程式4天逮17名藥頭

（中央社記者蘇木春台中28日電）台中高分檢「平安夜網路緝毒行動專案」由台中地檢署13組檢察官，23日起連續4天以「網路智能偵蒐程式」，檢警合作查緝毒品案，共查獲17名藥頭偵辦，其中12人檢方聲押獲准。

台灣高等檢察署台中檢察分署「台中區區域聯防緝毒辦公室」擬定「平安夜網路緝毒行動專案」，在23至27日由13組檢察官執行，透過台中地檢署檢察事務官研發的「網路智能偵蒐程式」，及檢警結合行動偵查方式，執行高密度網路毒品查緝。

台中地檢署主任檢察官卓俊忠今天受訪表示，在檢警共同努力下，4天內共查獲17名在網路上公開販毒的藥頭，依毒品罪嫌向法院聲請羈押12人，並全數裁准。

案件另扣案各級毒品，包含海洛因、安非他命、大麻、愷他命、毒咖啡包等毒品，總重達5公斤以上，平均1天就查獲4名藥頭。

專案透過新研發的網路智能偵蒐程式，日夜追蹤網路販毒訊息，當程式一發現擴散毒品的代號與匿稱出現，即自動鎖定，並傳送到承辦檢察官及攔截員警的手機與信箱，依擬定標準程序快速攔截，取代以往人力網路巡邏的困境，強化網路緝毒效能。（編輯：陳政偉）1071228