體型壯碩婦人需送醫 消防以吊掛下樓運送

嘉義市辜姓婦人因多次摔傷28日需送醫，但體型壯碩，樓梯又過於狹窄，救護人員以吊掛將患者運送至1樓順利送醫。（嘉義市消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 107年12月29日

（中央社記者黃國芳嘉義市29日電）嘉義市辜姓婦人因多次摔傷昨天需送醫，但體型壯碩，樓梯又過於狹窄，救護人員以吊掛將患者運送至1樓順利送醫。消防局建議，類似情況民眾最好居住1樓，可縮短送醫時間。

嘉義市消防局今天表示，光彩街一處民宅於昨天近中午傳出有急病患者需救護，第一分隊出動救護車前往，現場為一名6旬辜姓婦人，因行動困難，長期久坐椅子上，造成全身疼痛。

而且，近來辜婦因多次摔傷造成臀部疼痛難耐，救護人員初步評估，患者生命徵象穩定，但因婦人體型相當壯碩，現場樓梯過於狹窄，擔架等救護工具不易搬運，便請求器材車及人力支援。

支援的消防人員到場，以吊掛方式將患者運送至1樓，嘉義市議員王美惠也在場協助搬運，並指揮附近熱心民眾協助，迅速將患者運送至1樓地面，送醫治療。

嘉義市消防局建議，民眾家中如有體型較重，行動不便的家人，應儘量安排居住1樓，若遇到緊急情況時，才能縮短應變時間送醫。（編輯：李錫璋）1071229