酒後爭搭計程車 男大生遭開槍傷重不治

（中央社記者陳朝福高雄29日電）陳姓與石姓男子兩方人馬今天在高雄市旗山區一家KTV喝酒後，叫來的計程車由石男友人先搭走，陳男與石男一度發生拉扯衝突，石男拿槍朝陳男腹部射擊2槍，陳男送醫傷重不治。

石男隨後由律師陪同攜槍向警方投案。高雄市警察局旗山分局初步調查，陳男為就讀某大學的大四生，也打工當廚工，昨晚與友人到這家KTV喝酒，石男也與多名友人在同一店家喝酒。

今天凌晨2時許兩方人馬酒酣耳熱準備離去，雙方都有請櫃檯叫計程車，當櫃檯通知陳男與友人計程車到的時候，出門發現石男已送友人乘坐計程車離去，由於雙方皆有飲酒，一言不合扭打在地。

警方調查，石男離去後再度攜槍返回現場，朝陳男開2槍，其中1槍擊中陳男腹部後逃逸，陳男被送醫急救仍傷重死亡，員警、鑑識小組據報到場採證，在地上發現彈殼2枚。

石男隨後由律師陪同，攜帶涉案手槍向高雄市警察局旗山分局偵查隊投案，供稱是飲酒後一時失去理智攜槍犯案，酒醒後相當後悔，涉案手槍、子彈是多年前幫已過世的姊夫保管。

警方認為石男對涉案手槍來源供詞避重就輕，將持續追查；全案訊後，依殺人罪嫌、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。（編輯：陳政偉）1071229