彰化侵入住宅綑打老婦奪財案 3嫌落網遭羈押

（中央社記者蕭博陽彰化縣1日電）3名犯嫌疑因缺錢買毒，上月30日凌晨侵入彰化縣伸港鄉一戶民宅，綑綁被害獨居老婦後搜刮屋內財物，甚至為逼老婦說出保險箱密碼而動手毆打，手段囂張大膽，3人落網後被羈押。

蔡姓、展姓、謝姓3名犯嫌疑因缺錢買毒，上月30日凌晨侵入伸港鄉一戶民宅，並用塑膠繩綑綁78歲郭姓獨居老婦後，搜刮屋內財物、洋酒等物品，甚至毆打郭婦，逼迫說出保險箱密碼，導致被害人背部、手部多處受傷，郭婦自行脫困後，向彰化縣警察局和美分局報案。

和美分局今天表示，受理後立即調閱監視系統查出可疑車輛，經以車追人，在埔心鄉發現涉案車輛。員警前往埋伏等待犯嫌取車，順利查獲展姓、謝姓兩嫌，一開始兩人否認涉案，不過警方在車內找到郭婦遭搶物品及印章，另起出一、二級毒品，兩嫌才承認，並供出另一名蔡姓嫌犯。

警方再循線逮捕蔡嫌，起初他也否認犯案，但員警在蔡嫌褲子口袋發現郭婦手機、提款卡、信用卡及丈夫身分證，蔡嫌見事跡敗露，無法狡辯才坦承犯行，全案依涉犯中華民國刑法強盜罪嫌，移送彰化地方檢察署偵辦。

彰化地檢署指出，犯嫌見被害人年邁獨居，於是結夥攜帶刀械侵入住家，綑綁被害人後搜刮屋內財物，得手財物價值約新台幣8萬元，經檢察官何蕙君、傅克強指揮彰化縣警察局和美分局積極偵辦，上月30日夜間11時將蔡嫌、展嫌、謝嫌全數拘獲到案。

檢察官傅克強訊問後，認為3名犯嫌涉犯加重強盜罪嫌，所犯最輕本刑7年以上有期徒刑重罪，惡性重大，彼此就犯案細節供述歧異，且贓物流向仍待追查，有串供之虞，昨天晚間向法院聲請羈押禁見，法院深夜裁准。（編輯：吳佳穎）1080101