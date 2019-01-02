綑綁男童膠帶封口拍裸照 狼師遭訴

（中央社記者王朝鈺基隆市 2日電）新北市某國小男老師涉嫌多次將班上 1名男童綑綁並以膠帶封口後強拍裸照，甚至在共浴後錄下男童搓揉被告下體影片，檢方今天偵查終結，起訴這名老師。

起訴書指出，被告在去年5月至7月約 1個多月期間，多次利用擔任老師權勢，將男童留在學校教室、宿舍內，或趁出遊投宿飯店時，涉嫌以手撫摸男童生殖器，還將男童綑綁後拍下裸照，甚至命令男童自慰。

檢方指出，被告除在宿舍、住處、飯店、公車及教室內親吻男童嘴唇，另趁男童洗澡時闖入拍攝裸照，甚至在男童熟睡時將其綑綁，並以膠帶封口後拍照留念，還在共浴後錄下男童搓揉被告下體影片。事後，被告購買、贈送名牌衣物作為「獎勵」，安撫男童情緒。

男童父母發覺兒子行為有異，經進一步詢問後才得知兒子遭猥褻，立刻向警方報案。警方於去年 8月14日前往被告住處搜索，查扣手機及筆電等證物。

偵訊時，被告坦承對男童猥褻，但否認有強制猥褻犯意，辯稱都有經過男童同意；但男童證述，他很害怕與男老師獨處，也擔心老師會對他不利。

檢方偵查後，認定被告 9度涉嫌對男童猥褻，依「兒童及少年性剝削防制條例」容留兒童為有對價猥褻行為罪嫌起訴；至於拍攝親嘴、親臉頰等照片部分，檢方認為，難以認定足以滿足或刺激性慾，使他人感到羞恥或厭惡感，不起訴處分。（編輯：戴光育）1080102