曾參與921救災 台中男遭埋屍公墓警鎖定犯嫌

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）台中市一名王姓男子去年底不明原因失蹤多天，今天在南投市發現屍體，由於王男疑曾與人有糾紛，警方鎖定特定犯嫌追緝中。

年約50歲王姓男子在台中開計程車為業，與太太婚後育有兩名小孩，家庭經濟正常，無賭博等不良嗜好；由於王男熱心公益，加入台中市一支救援協會20多年，曾參與九二一震災、八八風災等救援任務，在協會成員眼中，王男是一名熱心公益的好隊友。

警方調查，王男去年12月30日晚間從台中海線一家購物中心結束排班返家，計程車停在住家附近，但王男卻未入家門，車輛從去年12月31日到1月2日都未移動，甚至1月2日未去載預約客、未叫小孩起床載上學，家屬驚覺有異向台中市警察局清水分局光華派出所報案。

由於王男是民間搜救隊員，家屬也請其他搜救隊找人，透過手機訊號確認去年12月31日凌晨位置在南投縣南投市第九公墓附近，民間搜救隊今天上午到場分多組搜尋，其中一組人員數分鐘後就看到一處撿骨後的墓地被異常填平，且有蒼蠅和臭味，通知警方、殯儀業者、墓地管理人向下開挖，發現王男屍體。

協會隊員表示，王男失蹤後，12月31日凌晨曾在通訊軟體LINE首頁留言「壓力大，旅行去」，但隊員認為這與王男行事風格不符，且手機訊號接著就消失；曾聽聞王男因糾紛遭人毆打，但不清楚原因。（編輯：陳俊碩）1080105