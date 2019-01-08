查緝豬瘟疫情 10越南旅客竟夾帶香菸逾500條

（中央社記者邱俊欽桃園機場8日電）台北關日前查出10位越南旅客攜帶509條香菸入境，除沒收菸品外，並科逾新台幣25萬元罰鍰；海關初步研判，旅客趁國境積極查緝非洲豬瘟肉品之際，伺機夾帶菸品，牟取暴利。

財政部關務署台北關今天表示，台北關稽查組分別在1月5日、7日分別查獲10名越南籍旅客從越南搭機來台時，在桃園國際機場被發現攜帶大量越南香菸，清查後共509條。

台北關表示，根據菸酒管理法規定，入境旅客隨身攜帶菸品超過免稅數量，未依規定向海關申報者，超過免稅數量的菸品由海關沒入，並由依每條捲菸處新台幣500元罰鍰計算，共處以新台幣25萬4500元罰鍰，而煙品也遭沒收；其中有旅客竟利用後揹行李與登機箱裝入71條香菸，數量龐大，令人瞠目結舌。

台北關表示，不肖業者利用在台越南籍勞工人數眾多，抽菸人數不在少數，因此安排旅客攜帶香菸走私闖關，入台後再牟取暴利。海關研判應該有集團在幕後掌控，並且安排自由行散客，以觀光簽證方式來台，每人身上攜帶數量不等的菸品。

台北關表示，受到國境積極查緝非洲豬瘟肉品之際，不肖業者利用這個時間企圖鑽漏洞，未料遭眼尖海關人員發現。

至於犯案動機，稽查人員私下表示，旅客搭乘廉價航空公司班機，並利用免簽證之便攜帶香菸入境，轉賣後利潤高達6倍以上，加上外籍人士在被處以罰鍰後，多數不會繳交罰款後就離境，也使得不少人鋌而走險。（編輯：方沛清）1080108