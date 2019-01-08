疑爭父母遺產引糾紛 弟闖兄家亮槍要錢

台南市一名54歲吳姓男子疑因家產分配問題，8日凌晨竟到哥哥住宅內，持槍抵住哥哥頭部要求交出財產未果，隨後逃逸，在警方策動下終於投案並交出槍彈。（警方提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月8日

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市一名54歲的吳姓男子疑似因家產分配問題糾紛，今天凌晨前往哥哥的住宅內，持槍抵住哥哥的頭部要求交出財產未果，之後駕車逃逸，隨後在警方策動下投案並交出槍彈。

台南市政府警察局新化分局指出，今天清晨5時45分接獲民眾報案，指稱在新化區太平街一處民宅附近有持槍男子出入。經調閱監視器畫面比對可疑車輛後，查出涉案的是54歲的吳姓男子。

經警方規勸吳男的兒子策動後，吳男主動出面投案，並帶警方到一處農舍內起出一把改造手槍與子彈14發。

吳男向警方表示，平日與哥哥都住在新化區，因為不滿原本登記在父母名下的土地及約新台幣200萬元現金，在父母親過世後都變成哥哥的財產。昨天晚上與哥哥談判破裂，今天才會持槍前往哥哥家理論。

警方初步調查發現，吳男進入哥哥家後，哥哥見狀逃跑跌倒，吳男持槍抵住哥哥頭部要求交出財產，疑似聲響驚動左鄰右舍，吳男見狀駕車離開現場。

警方指出，吳男供稱槍枝是以前在花蓮工作時撿到的，但來源還要繼續追查。偵訊後依槍砲、恐嚇等罪嫌將吳男移送台南地檢署偵辦。（編輯：陳政偉）1080108