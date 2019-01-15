疑不滿欠錢未還 男槍擊女後喝農藥命危

一名賴姓男子（臥床者）疑不滿林姓女子欠錢，15日傍晚持槍到南投市民族路林女住處開槍，一槍擊中林女腹部，賴男隨後當場喝農藥輕生，警方將兩人送醫，賴男在加護病房搶救尚未脫離險境，有生命危險。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（翻攝畫面）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 108年1月15日

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）疑因金錢糾紛釀殺機！賴姓男子疑不滿林姓女子欠錢，今天傍晚持槍到南投市民族路林女住處開兩槍，一槍擊中林女腹部，子彈卡在骨盆腔，賴男隨後當場喝農藥輕生，有生命危險。

南投縣政府警察局南投分局傍晚5時39分獲報，南投市平和里民族路發生一起槍擊案，立即派員趕往案發民宅，當場緝獲未逃離的64歲賴姓男犯嫌，立即以優勢警力制伏，並查扣2把改造手槍、18發子彈、2枚彈殼。

賴嫌疑自知難逃法網，開槍後喝農藥輕生，員警通知救護人員將賴嫌送往衛生福利部南投醫院急救，目前賴嫌意識昏迷，在加護病房搶救，有生命危險。

被害人56歲林女右腹部中一槍，倒臥民宅門口，雖無生命危險，但子彈卡在骨盆腔，考量骨盆腔有血管及其他附屬器官，轉送中國醫藥大學附設醫院進一步檢查確認並評估手術範圍。

警方初步調查，賴嫌與林女認識，且疑為賴嫌不滿林女欠錢未還，因此到林女住家開槍，案發當時，林女丈夫在屋內吃飯，聽到槍擊聲立即跑出查看，就見到妻子倒臥血泊；由於犯嫌與被害人都在醫院救治，因此尚未製作正式筆錄，確切槍擊原因及過程待釐清。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助，可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：李錫璋）1080115