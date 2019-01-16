挪用扣案現鈔 績優警判刑5年半定讞

（中央社記者蕭博文台北16日電）前北市中正二警分局邱姓偵查佐涉嫌侵占辦案查扣的20萬元，高院更一審依貪污治罪條例判處邱男5年6月徒刑，褫奪公權3年，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

邱姓員警曾獲台北巿政府頒發代表績優警察的「金吾獎」，檢警偵辦一起販毒案件時，意外發現邱男涉嫌侵吞搜索時查扣的款項。

台灣高等法院更一審判決指出，台北地檢署檢察官民國99年間指揮中正二分局偵辦組織犯罪案件，並扣得新台幣40萬元，由邱姓偵查佐保管。邱男卻挪用其中20萬元，借款給張姓線民。

邱姓員警辯稱款項是向小舅子所借，承審合議庭認為，邱男答應借款給張姓線民時，強調這是公款，要求對方10天後必須還款30萬元，不能拖欠，因此認定邱男所辯不可採信。

更一審認為，邱姓員警身為公務人員，更是偵查犯罪的刑警，為圖私利將保管的私有財物侵占入己，影響國家公務員形象，犯後否認犯行，未見悔意，依貪污治罪條例的侵占職務上持有之非公用私有財物罪，量處有期徒刑5年6月，褫奪公權3年。

案經上訴，最高法院認為更一審判決並無違法之處，駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1080116