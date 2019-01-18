虐童案聚眾直播惹議 南警局：研究處理原則

（中央社記者張榮祥台南18日電）台南虐童引起眾怒，有群聚民眾在南警局等地用網路直播揚言教訓嫌犯，引起爭議。台南市警察局長今天表示，若狀況失控，警方就會處置，警政署已指示專案研究處理原則。

台南市一名1歲多女童15日晚上疑遭虐死，警方逮捕未成年生母等4名嫌犯，火速送辦，少年法庭及台南地方法院也裁定收容或收押。

台南虐童案引爆眾怒，民眾16日凌晨起群聚台南市警第五分局、公園派出所、台南市立殯儀館及台南地檢署外，除了揚言教訓嫌犯、許多人破口大罵，還有不少人開直播講述現場狀況。

為避免場面失控，嫌犯17日被暗中送往台南看守所，警方也出手壓制在南檢外聚集呼嘯的飆車騎士。

在南檢外坐鎮指揮戒備的台南市警察局長黃宗仁今天告訴中央社記者，保安警察大隊副大隊長張翊雋最勇猛，當天晚上先以肉身阻擋飆車，警方才上前抓人，實居警方行動首功，市警第4分局交通組長郭榮木則喝退其他人，張、郭2人都記功。

至於民眾開直播，黃宗仁說：「每個事件不是說可以不可以，而是要看什麼情境之下，要看現場情境，case by case，警政署正在研究處理原則，也交代我專案研究，市警局也正組團研究。」

黃宗仁表示，紅衫軍的星星之火來自電視報紙，太陽花的星星之火來自網路，私刑正義的星星之火從手機直播出來，台灣警察面對如此多的態樣，就要了解掌握，作適當處置。

黃宗仁說：「直播可以，但不要妨害安寧、安全及聚眾滋事，基本上警方不會動他，但若狀況失控，就會作適當處置，阻止不聽，就會展開適當強制力排除或架離。民主國家一定要有法，違什麼法就怎麼辦，各種狀況都不一樣。」（編輯：吳佳穎）1080118