以正義為名鬧事 男率眾蛋洗托嬰中心

（中央社記者蕭博陽彰化縣20日電）一名女嬰日前從托嬰中心送醫不治，女嬰無明顯外傷，死因待查，但一名劉姓男子認為托嬰中心有過失，昨天率眾蛋洗托嬰中心，引發網友諷「假正義魔人」。警方已通知劉男到案。

一名女嬰在彰化縣員林市某家托嬰中心身體不適，送醫急救仍不治，家屬氣憤控訴，事件引發台北市一名劉姓男子不滿，昨天深夜號召員工南下員林，到案發托嬰中心砸雞蛋，還用手機直播，甚至嗆聲業者：「這下他們很難清了」，行為可說非常囂張。

對於劉男行為，雖有網友支持，但更多人認為這是假借正義鬧事、想紅搶版面。網友認為：「根本就是打著正義名號行胡鬧之實」、「蛋洗的臭味不只有托嬰中心受影響，鄉民正義實在沒腦袋」、「除了浪費雞蛋有什麼用」、「這是錯誤示範，如果每件事都私刑解決，以後就是你砍我、我砍你的世界」。

由於劉男在北部經營老酒收購、臉書（Facebook）直播賺錢，並有逾2萬人追蹤他的臉書，因此，不少網友認為劉男是「為了想紅」衝網路流量，才率眾砸雞蛋；他則透過臉書表示，會面對相關法律責任。

彰化縣政府警察局員林分局表示，受害業者尚未提告毀損罪嫌，但警方主動以社會秩序維護法偵辦，目前已有兩人到案說明；另外，員警親送通知書到北部給主嫌劉姓男子，劉男告訴警方今天將南下到案說明。

彰化地方檢察署日前表示，相驗與解剖檢視女嬰全身無明顯外傷，但女嬰案發前一晚有鼻子不順等情形，為求慎重，解剖後採集檢體送驗，以查明真正死因，家屬也表示等待解剖結果，暫不提告。（編輯：翁翠萍）1080120