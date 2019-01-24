逾期外來人口自行到案 22天就有2300人

（中央社記者黃麗芸台北24日電）農曆春節將至，移民署今天表示，今年6月30日以前加碼推動逾期外來人口自行到案機制，今年元旦迄今已有逾2300人自行到案，較去年同期增加1.5倍。

移民署6日對外正式宣布今年1至6月底加碼推動「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案」專案，凡專案期間內自行到案者，「從寬」論處，除免收容之外，逾期罰鍰也從原先的新台幣2000元以上1萬元以下，一律降為逾期罰鍰2000元，且減免禁止入台期間。

此外，若專案期間「查獲到案」者，一律「從重」論處，包含收容、最高逾期罰鍰1萬元、從重計算管制來台期間；專案結束後，除從重論處，還會提高逾期罰鍰且延長管制來台期間。

移民署今天發布新聞稿表示，1月底前為專案宣導期間，於此期間自行到案的逾期停（居）留外來人口也可享有免收容、繳最低逾期罰鍰2000元，以及減免管制來台期間的優惠待遇。

根據統計資料指出，今年1月1日至22日已自行到案的逾期停（居）留外來人口已有2300多人，跟去年同期的900多人相比，增加1.5倍。

移民署說，由此可見，專案優惠待遇和年節將近，已策動許多想家的逾期停（居）留外來人口自行到案，呼籲民眾若有認識在台逾期停（居）留的外來人口，能夠鼓勵當事人自行到案，並踴躍舉發非法雇主、仲介，協助這些逾期停（居）留的外來人口趕快平安返鄉與家人團圓。（編輯：方沛清）1080124