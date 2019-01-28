春節維安起跑 林慈玲陳家欽慰勞基層員警

（中央社記者黃麗芸台北28日電）春節維安工作今晚起跑，台北市同步規劃實施擴大臨檢，內政部次長林慈玲率警政署長陳家欽到基隆市警察局和台北市警察局內湖分局巡視，同時也向執勤警（民）力加油打氣。

警政署「108年加強重要節日安全維護工作」自今晚10時起至2月11日凌晨0時止，共計實施15日，為展現維護治安讓民眾平安過好年的決心，林慈玲和陳家欽今晚9時赴基隆市警察局聽取簡報，巡視擴大臨檢警（民）力展示。

緊接著，一行人於晚間10時許又轉至台北市警察局內湖分局聽取春節各項勤務整備狀況簡報，並檢閱巡邏車出勤狀況，林慈玲也向執勤警（民）力加油、打氣，並致贈團體獎勵金及協勤民力慰勞金，感謝他們犧牲春節假期、堅守崗位。

台北市警察局也表示，今年春節維安致力三大工作主軸「治安平穩」「交通順暢」及「民眾安心」，北市春安首日也同步規劃實施擴大臨檢，積極查緝不法，以展現打擊犯罪、淨化治安的決心。

內湖分局說，除動員所有警力致力春節維安外，也結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等團體共同參與安全維護工作，齊力讓市民放心、安心過好年。（編輯：李錫璋）1080128