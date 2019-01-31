檢察長上任 蔡清祥籲同理心看待降低民怨

（中央社記者劉世怡台北31日電）法務部今天舉行檢察、廉政及行政執行機關首長交接典禮，部長蔡清祥期許新任者立刻進入狀況、與基層建立互信，看問題以人民角度，同理心看待，降低民怨並配合司改運作。

TVBS民調司法信任度昨天公布，近半數（49%）民眾不信任「檢察官」公平公正辦案，蔡清祥今對此受訪指出，在台上致詞時有特別提醒所有的檢察長要做好本份工作，尤其要以檢察業務為優先，而且在個案上須指導檢察官迅速辦案、公平對待。

蔡清祥致詞時，舉例籃球場上團隊合作的重要，隊長就是檢察長，帶領同仁團隊合作，而非一盤散沙、單打獨鬥，稱職的檢察長特質為心境及心態年輕、專業並有果斷力、具有熱忱及領導力，還有高EQ及協調力，因此在這次人事調整中，特別以適才適所、老中青經驗傳承、北中南區域均衡、性別平衡、鼓舞基層認真努力的檢察官士氣等原則，拔擢新任10名檢察長並牽動法務部所屬機關首長調動。

新廉政署長鄭銘謙致詞時說，之前在廉政署任主祕及副署長3年8月後，再派任檢察長3年8月，今天回來接下廉政署長職務，將致力於國際交流落實聯合國反貪腐公約、充實廉政法規以及對約3000名廉政同仁做好教育訓練。

新行政執行署長林慶宗指出，從民國90年1月1日起，這18年來行政執行署為國家徵收新台幣5326億元，今年新收案件比去年增加85萬件，在人力不足下，將規劃多項因應措施，且對於藐視法律的欠稅大戶，絕不手軟、絕不鬆手。

金門高分檢新任檢察長林邦樑致詞說，檢察官為公益代表人，上任後推動有溫度的司法，須以同理心對待當事人並給予關懷；連江地檢署新任檢察長俞秀端則說，擔任檢察官為職志，繼續以手持天秤、寶劍及蒙眼的司法女神Justitia為目標，以客觀、公正、制裁等表象，做好本份。

觀禮的司法院祕書長呂太郎致詞時說，人權保障、正義實現以及法制落實的原則下，期盼院檢共存共榮、互相鼓勵、檢討、反省及合作，例如，院檢有一方不用的辦公廳舍，或許可以給另一方使用。

觀禮的律師公會祕書長黃靖閔則說，會與院檢共同悍衛司法獨立外，因台下有多家媒體在場，趁此機會針對黃致豪律師不當約炮事件，公開肯定記者於報導前有多方查證。

法務部這次人事調整，包括法務部主任秘書、保護司司長、廉政署署長、行政執行署署長，還有10位新派任檢察長，加上區域調動的檢察長，共有25位新任高階主管及機關首長異動。（編輯：李亨山）1080131