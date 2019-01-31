肉圓未加辣家暴案 林男遭傷害等罪嫌起訴

新北市蘆洲區林姓男子（中）酒後因肉圓未加辣而對妻兒施暴，他日前戴著口罩、頭戴棒球帽現身集賢派出所門口，對事件造成社會大眾紛擾致歉，也對浪費社會資源及造成社區鄰居不便道歉。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃旭昇、魯鋼駿新北31日電）新北市蘆洲區林姓男子因肉圓未加辣而對妻兒家暴，林男妻子與兒子提出傷害告訴，新北地檢署今天偵查終結，林男被依傷害、強制等罪嫌起訴。

起訴書指出，林男於1月12日晚間8時30分許，因不滿兒子買肉圓沒加辣，且懷疑兒子說謊，要求兒子吃下肉圓，林妻勸阻後，林男仍拉兒子衣領，要兒子坦承說謊，接著再拿空啤酒罐打兒子臉頰。

林妻見狀上前阻擋，林男不僅未停手，還勒住林妻脖子、將她拖到客廳摔倒在地，接著又繼續毆打兒子、腳踹林妻，導致兒子的頭、臉等多處擦挫傷，妻子則是頭、手、脖子等多處受傷，事後母子到醫院驗傷，就傷害家暴部分對丈夫提出告訴，並到新北地方法院訴請離婚。

林男家暴過程被妻子用手機錄下，影片在網路上曝光後受到輿論撻伐，警方偵訊後依傷害等罪嫌將林男函送法辦。

新北地檢署檢察官21日傳喚林男到庭訊問，認定林男涉傷害罪，訊後諭知新台幣7萬元交保。

新北地檢署今天偵查終結，檢察官認定林男涉嫌傷害及強制罪，訊後將他依法起訴；另外妨害幼童發育罪嫌，則獲不起訴。（編輯：方沛清）1080131