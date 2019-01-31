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警政高層人事案 黃明昭代理刑事局長

最新更新：2019/01/31 17:39

（中央社記者黃麗芸台北31日電）警政署今天公布警政高層人事，基隆市警察局長黃明昭陞任警政署警政委員、代理刑事局長，刑事局長蔡蒼柏調任警政署副署長，警政署警政委員陳國進陞任桃園市警察局長。

警政署今天下午公布人事案，刑事局長蔡蒼柏調任警政署副署長，警政署警政委員陳國進陞任桃園市警察局局長，基隆市警察局局長黃明昭陞任警政署警政委員並代理刑事局局長。

由於警政署原副署長周文科於去年8月6日退休，副署長邱豐光去年12月28日陞任內政部移民署署長。警政署說，考量蔡蒼柏曾任警政署主任秘書，統合及協調溝通能力佳，予以借重其豐富工作經驗，協助署長陳家欽推動各項警政工作。

此外，警政署警政委員陳國進陞任桃園市警察局局長，他曾任警政署保安組組長、屏東縣警察局局長、保安警察第六總隊總隊長，內、外勤職務歷練完整，可協助桃園市長鄭文燦達成守護國門及桃園航空城治安維護任務。

警政署指出，黃明昭自基層刑事偵查員做起，從事刑事工作達27年餘，曾任雲林縣警察局局長、刑事局副局長及基隆市警察局局長等職務，他屢破重大刑案，包括查獲台北市雨衣大盜等案件，對安定民心、維護治安貢獻甚距，這次特予拔擢陞任警政署警政委員並代理刑事局局長職務。（編輯：李亨山）1080131

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