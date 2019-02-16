陳仁文貪污案查扣黃金 更3審判沒收

（中央社記者盧太城花蓮縣16日電）前衛生署台東醫院精神科主任陳仁文收回扣案，因陳審判中死亡無罪定讞，但查扣的3000多萬元現金和27條黃金更3審逆轉遭沒收；另外被控洗錢的陳仁文父母和姚姓女友維持無罪。

已過世的前衛生署台東立醫院精神科主任陳明哲（改名陳仁文），遭檢方指控涉嫌從民國87年起至96年間，收取藥商回扣、詐領健保費、販售4級毒品及違反醫師法，不法所得新台幣1億1000萬元。

根據檢調偵辦，陳明哲向藥商收取每個月100萬元至200萬元回扣，藥商以現金直接交給姚女。96年間台東檢警調偵辦時，分別在陳仁文和親友家中查扣現金4355萬9141元，以及27條每條1公斤的黃金（價值1894萬859元），合計6250萬元。

陳仁文依貪污罪起訴，幫忙收錢和提供帳戶的陳仁文父母親，及陳仁文的姚姓女友人也以共犯同樣依貪污罪和洗錢罪起訴。法院審理中陳明仁病逝，判無罪定讞，其餘3人從1審到2審皆判有罪，且宣告不法所得1億1400萬4046元沒收。

105年更2審大逆轉，法院認定陳仁文「不具公務人員身分」，因此他的父母親和姚女也因此沒有貪污共犯關係，洗錢部分也證據不足，因此判無罪。陳仁文收受藥商交付的1億1000多萬元，並非犯罪所得，不得宣告沒收。檢察官提起上訴，陳仁文的父母親和姚姓友人同時提起要求拿回遭查扣的4000萬元現金和27條黃金。

日前花蓮高分院更3審再出現逆轉，陳仁文的父母親維持無罪判決，但更3審法官認定陳仁文具公務人員身分，因此負責收錢的姚女同樣是貪污共犯；不過，因她轉為汙點證人，供詞讓案情突破，檢察官請求減輕刑責或是免刑，因此改判免刑。

對於查扣的不法所得6250萬元，姚女指當中的1450萬元是個人賣房子和投資所得，並非收取的回扣，收取的回扣僅有4800萬元，因此法院宣告沒收4800萬元。(編輯:孫承武)1080216