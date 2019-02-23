不符住院標準 南檢聲押台南刺殺案行凶女子

（中央社記者張榮祥台南23日電）台南市大林國宅商圈昨晚發生婦女遭當街刺殺，警方今天逮捕涉嫌行凶的林姓女子，依殺人未遂罪嫌送辦；南檢晚間先送醫院診斷，醫師認定林女不符住院標準，南檢向台南地院聲請羈押林女。

林女今天落網，警方訊後移送台南地檢署，檢察官黃信勇訊後，認為林女有逃亡、滅證及涉犯殺人未遂重罪等羈押原因，但得先依精神衛生法第32條規定，將林女送到醫療機構診斷是否住院治療。如不必住院，就有羈押的必要，將依法聲押。

南檢發言人柯怡伶晚間表示，經醫師診斷後，認為林女不符合住院標準，將由警察解送回南檢，檢察官再依林女涉犯殺人未遂重罪，有逃亡、滅證的事實，向台南地方法院聲請羈押。

這起凶殺案發生在昨晚6時許，從美國返台探親的68歲林婦到大林國宅商圈買晚餐，在人行道上遭林女持刀刺傷，送醫後意識清楚。

警方原認為林婦被刺殺是凶嫌隨機殺人，但調閱監視器發現，林女騎乘紅色重機車，先將機車停在距離案發地1.5公里外巷弄內，並戴口罩步行到作案現場，行凶逃離後，再繞行數公里回停車處後騎機車離開，警方才以車追人逮到林女。

林女被逮後向警方供稱不知自己在大林國宅商圈動刀刺殺林姓婦女；林女的妹妹也說，林女最近嚴重失眠，服用安眠藥，很多過程交代不清楚。（編輯：卞金峰）1080223