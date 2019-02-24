苗栗女未婚產子隱瞞家人 男嬰遭棄屍草叢

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣24日電）苗栗縣21歲劉姓女子未婚產子，但男嬰出生後5天就死亡，還被棄屍住家旁草叢，苗栗檢方認為劉女涉殺人罪嫌，昨天深夜向苗栗地方法院聲請羈押禁見，今天裁定獲准。

檢警調查，劉女去年12月未婚產下男嬰，但未幫孩子報戶口與施打疫苗，苗栗縣政府衛生局人員前往家中訪視時，還宣稱是到婦產科診所割腫瘤，直到檢警介入調查，男嬰已死亡並被丟棄的事情才曝光。

警方昨天在劉女住家旁的草叢找到被丟棄的死亡男嬰，打開塑膠袋發現男嬰除了小腿掌較完整，身體幾乎腐爛，僅剩骨架與部分內臟可辨識。

劉女向檢警表示，去年發現懷孕後不久，就與男友分手，因怕外人異樣眼光、也怕父母責罵，從懷孕到生產，都一直隱瞞家人。

劉女表示，去年12月15日在婦產科診所產下男嬰後，回家第5天不知何原因就死亡，因怕未婚生子的事情會被家人知道，所以用毛毯、塑膠袋包著男嬰遺體後，丟到住家附近草叢中。

苗栗地檢署檢察官率同法醫相驗男嬰遺體，並訊問劉女後，認為劉女涉犯殺人罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，昨深夜向苗栗地方法院聲請羈押，今天凌晨法院裁准羈押禁見；至於男嬰確切死亡原因，待解剖釐清。（編輯：黃于）1080224