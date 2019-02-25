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未婚媽涉溺斃男嬰棄屍 檢方解剖查死因

最新更新：2019/02/25 19:11

（中央社記者管瑞平苗栗縣25日電）苗栗縣21歲劉姓女子未婚生子，涉嫌溺斃出生僅6天的男嬰棄屍草叢，檢方今天會同法醫解剖男嬰遺體，勘驗重點在於比對劉女供詞，待鑑定報告出爐後釐清死因。

苗栗市21歲劉姓女子去年12月中旬未婚生下男嬰，竟涉嫌將出生僅6天的孩子帶到住家附近土地公廟水槽淹死，再以塑膠袋包裹遺體丟棄草叢。

由於男嬰出生後2個月遲未報戶口，戶政單位聯繫衛生、警政系統，多次前往訪查，劉女在員警追問下，才坦承殺害親生兒子，檢警2月23日在劉女住家附近草叢尋獲已嚴重腐爛的男嬰遺體，今天下午會同法醫進行解剖。

下午解剖時間歷時約1小時，苗栗地檢署檢察官劉偉誠步出葬儀社時，對於偵辦中案情不願多說，強調已採集男嬰DNA及部分檢體送驗，一切待鑑定報告出爐後，由地檢署統一對外說明。

苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪指出，劉女接受偵訊時聲稱是將男嬰溺斃，今天解剖勘驗重點在於釐清是否有其他外力介入，比對劉女供述，以便確認男嬰死因；劉女已於23日晚間遭檢方依殺人罪嫌重大且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：方沛清）1080225

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