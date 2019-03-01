疑投資失利輕生 新北永和婦人墜樓亡

新北市永和區1日下午發生一起墜樓疑似輕生案件，吳姓女子從住處15樓頂墜樓身亡，經警方初步調查，吳婦疑因投資失利而選擇輕生。（珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。）（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 107年3月1日

（中央社記者黃旭昇新北1日電）新北市永和區永貞路今天下午發生一起墜樓疑似輕生案件，吳姓女子從住處15樓頂一躍而下。警方初步調查，吳婦疑似投資失利才會選擇輕生。警方鑑識現場後，將報請檢方相驗。

新北市政府消防局表示，今天下午1時19分獲報，永和區永貞路一處大樓發生墜樓救護案件，消防隊員趕到現場時，發現疑似高處墜樓的婦人無生命跡象，已經明顯死亡，因此並未送醫，交由轄區警方處理。

新北市永和警分局表示，接獲民眾報案指稱發生有人墜樓案後，轄區永和派出所員警立即到達現場，發現身穿橘色衣服、著牛仔褲的女子倒臥在地上。

警方調查，墜樓者吳姓女子與母親、女兒一起租屋在墜樓處旁邊的住宅2樓。

警方調查社區監視器畫面發現，吳姓女子在墜樓前，獨自搭電梯到15樓高的社區大樓頂樓，整理晾曬衣物。不知何故走至永貞路墜樓處那一棟大樓頂端，隨即自行跳下，墜落在大樓前的馬路邊身亡。

婦人的母親獲報發生意外，前往墜樓案件現場指認女兒時，情緒激動，難過的當場痛哭失聲，由警方一旁攙扶安慰。

死者還在唸書的女兒在警方詢問時表示，其母親最近疑似因投資失利，情緒低落心情不佳。

警方說，初步排除他殺之嫌，已經封鎖現場，鑑識人員勘驗後報請檢察官相驗。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需要諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。（編輯：張銘坤）1080301