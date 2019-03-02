疑涉嬰屍案 星籍情侶回國多日未返家

新北市警方偵辦女嬰屍案，依監視器畫面與訪談目擊證詞，鎖定一對新加坡情侶疑涉案，將等DNA比對結果出爐，轉請新加坡警方協助後續調查。圖為2月26日凌晨涉嫌丟棄嬰屍的男子，當時右手拎著黑色塑膠袋。（翻攝畫面）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年3月1日

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）台灣檢警偵辦女嬰屍案，鎖定新加坡情侶疑涉案，暫列關係人，這對情侶返回新加坡後迄今未露面，王姓男子的父親說，兒子多日未返家，目前最重要的就是找到兒子出面說明。

新加坡媒體「聯合早報」、「聯合晚報」與「新明日報」連日來均關注這起台灣檢警偵辦女嬰屍案的最新發展，想方設法找到遭暫列關係人的這對情侶。

聯合早報報導，王姓男子的父視對兒子的女友是否懷孕並不知情，兒子已多日未返家，不清楚如今身在何處。

王姓男子的父親指出，王姓男子從小很乖，也很獨立，因此並不清楚這中間是否發生什麼誤會。他認為，當務之急是這對情侶要出面交代清楚。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。

警方調查發現，23歲的王姓男子與24歲郭姓女子，在女嬰屍體被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，返回新加坡。這兩人於26日搭機返回新加坡。

台灣檢警掌握目擊證人說法、監視器畫面、影像中金髮男子丟垃圾袋的時間點，懷疑女子是在浴室生產，鑑識人員也採集在浴室排水孔血跡反應、毛髮。現已掌握較關鍵證據，包括畫面顯示女子是「大肚子」 狀況，另外男子走出飯店、手提垃圾袋等，面貌與臉形等影像也很明確。（編輯：施燕飛）1080302