情侶涉嬰屍案 女友父親：女兒昔日曾墮胎

（中央社記者黃自強新加坡2日專電）台灣檢警偵辦女嬰屍被丟棄廚餘桶案，返回新加坡情侶暫列關係人，從事旅遊業的女友今天外出上班，她父親受訪坦承女兒昔日曾墮胎，但堅稱女兒出國旅遊前後身材並未改變。

對於記者登門詢問這起媒體關注的嬰屍案，女友的父親略顯訝異，說明自己到今天才知道這件事情，還頻問記者從那裡聽聞這件事。

女友父親指出，女兒之前的確肥胖，但她從台灣返回新加坡之後，仍是維持肥胖身材，並沒有特別改變之處。

他認為，外界沒有必要把這件私事公開。女兒已經是成年人了，就算真的在台灣生孩子，他也無法多說什麼，只會告訴女兒「今天做了，日後就別後悔，敢做敢當」。

女友父親雖認為自己眼睛不會差到那種地步，分辨不出女兒出國前後的身材差異，但他強調，身為父母既把小孩養大，無法盯著小孩一舉一動，何況兒女是成年人。

對於記者出示相關照片，他說：「如果這是事實，女兒就應自己要承擔」、「我有兩個孩子，女兒有否懷孕，難道不會分辨嗎？難道分不清楚生產前後差別嗎？」

不過，女友父親指出，女兒昔日曾墮胎，他也嚴加斥責，但當時女兒並非和目前這位男友交往。

對於台灣爆發這起星籍情侶疑涉嬰屍案，女友的鄰居多半並不知情，也不了解她平時生活情形。

女友目前從事旅遊業，根據她父親說法，女兒赴台灣旅遊返回新加坡後隔天就上班，每天也都回家，沒有任何異狀。女兒返回新加坡還帶了紫芋糕等伴手禮。

這對新加坡籍情侶於2月19日入境，來台期間一起暫住台北市武昌街二段的飯店，他們是以英文名字登記入住。警方調查發現，23歲男子與24歲女子在女嬰屍體從廚餘桶被發現的當天，兩人辦理退房，同一天下午4時36分火速離境，返回新加坡。星媒報導，這兩人於26日搭機返回新加坡。（編輯：林憬屏）1080302