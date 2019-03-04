員警值班台執勤猝死 疑心臟主動脈剝離

新竹市警察局第三分局青草湖派出所26歲吳姓員警，3日晚間在值班台執勤時，趴在桌上疑似身體不適，同事上前查看發現不對，緊急送醫，但吳姓員警疑因心臟主動脈剝離，搶救後仍宣告不治。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年3月4日

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市警察局第三分局青草湖派出所26歲吳姓員警，昨天晚間在值班台執勤時，疑心臟主動脈剝離猝死，送醫急救無效。市警局表示，已派員慰問家屬，並全力協辦後事及撫卹事宜。

新竹市警察局今天表示，吳姓員警於昨天晚間11時許在派出所值班台執勤，卻趴在值班桌上不動，同事上前叫他，卻毫無反應，仔細查看才發現他已失去意識，趕緊叫救護車將他送醫。

經醫師診斷，吳姓員警因心臟主動脈剝離，造成心包膜填塞，急救後仍宣告不治，已由家屬接回彰化老家辦理後事。

新竹市警察局表示，吳姓員警為警專31期畢業，2014年12月到新竹市警察局服務，平時服勤務表現良好，時常熱心為民服務，有不少好人好事佳績。

市警局指出，吳姓員警3年前在北門派出所服務時，曾護送失智老翁回家，還給予熱茶暖身；他也曾協助安撫精神疾病女子、協助送醫；去年1月主動護送失智婦人回家，不少同事稱他是「非常善良、陽光的警員」，對於他的突然離開，大家都相當錯愕與不捨。

新竹市警察局長陳耀南表示，對於吳姓員警猝逝感到遺憾與不捨，將盡全力協助家屬辦理後事，並依規定給予慰問金，申請相關撫卹與保險金；他也呼籲警察同仁，平時多注意身體狀況，若有不適應盡快就醫檢查。（編輯：李錫璋）1080304