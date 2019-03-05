情侶嬰屍案 星國警未赴台了解案情

（中央社記者黃自強新加坡5日專電）台灣檢警偵辦新加坡情侶嬰屍案，今天解剖女嬰屍體，死因交由法醫研究所鑑定，如有必要將向新加坡提起司法互助。不過，新加坡警方目前未派警官赴台了解嬰屍案案情。

今天有台灣媒體報導，近日有5名新加坡刑事偵查局警官抵台，他們否認來台是與棄嬰案有關，表示是本來就有個案要討論。

熟悉台星警政運作人士表示，新加坡警方目前未派警官赴台了解女嬰棄屍案的案情。

新加坡警方已初步了解這起棄嬰案，對於後續協助作為，新加坡刑事律師鐘庭輝認為，一旦台灣警方確認這對情侶犯罪，新加坡警方協助調查並證據充分，這對情侶就有可能被檢方起訴。

詢及警方是否有權要求這對情侶進行DNA鑑定，他認為，警方一旦展開偵辦，就可以做出這樣的要求。

新加坡法界人士表示，棄嬰在新加坡構成犯罪，如確認棄嬰案的被害人與這對情侶之間的關係，台灣把確鑿的犯罪證據交給新加坡警方，會將犯罪者繩之以法。

新北市新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案，已鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果，昨天證實血跡和女嬰DNA相符。

台北地方檢察署檢察官今天會同法醫解剖，釐清女嬰產前或產後死亡。檢警雖逐步抽絲剝繭，但因尚未採集到這對情侶的DNA，破案仍缺臨門一腳。

台北地檢署發言人陳佳秀說，檢警正全力蒐集現有事證，釐清犯罪事實，擬定調查方向，如有必要將透過法務部國際及兩岸法律司向新加坡提出司法互助請求，請星國警方協助調查。

這對情侶返回新加坡後，未出面說明原委，新加坡媒體不斷試圖聯繫，不過，迄今依然神隱。

新加坡警方表示，他們已和台灣有關當局聯絡，並等待台灣警方提出需要協助的正式請求。

新加坡情侶23歲的王姓男子與24歲的郭姓女子2月19日入境台灣，暫住台北市武昌街二段的飯店。根據警方調查，這對情侶在女嬰屍體在新北市發現當天退房，同一天下午4時36分離境。兩人於26日搭機返回新加坡。（編輯：郭中翰）1080305