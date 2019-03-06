不滿中選會通過反同2公投 祁家威興訟敗訴

（中央社記者劉世怡台北6日電）同志平權運動者祁家威不服中選會初審通過公投「婚姻限一男一女」及「民法婚姻規定以外保障同性二人」而興訟，法院今判敗訴。他聆判後說，不意外，但基本人權不應用公投來處理。

祁家威等人提告主張，下一代幸福聯盟公民行動總召游信義所提：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合？」及幸福盟理事長曾獻瑩所提：「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」的公投提案，中央選舉委員會不應初審通過，提起行政訴訟，請求撤銷初審結論。

台北高等行政法院開庭多次，並在公投結束後，法官一度詢問是否還有訴訟必要。本件今天宣判，台北高等行政法院合議庭認為祁家威等人主張不可採，中選會通過這二件公投初審並無違法，判祁家威敗訴，判決主文為原告之訴駁回，本件還可上訴。

祁家威聆判後受訪，他說，對判決結果其實不意外，因為行政訴訟法官通常就法論法，比較不會衡情論理，但基本人權不應該用公投來處理，竟然中選會顢頇無能地造成這樣的結果，接下來要看立法院怎麼樣努力爭取行政院版本的通過。（編輯：吳佳穎）1080306