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陪同柯文哲訪美 北院准侯漢廷具保出境

最新更新：2019/03/07 11:01

（中央社記者林長順台北7日電）北市議員侯漢廷涉違國安法案，正在台北地院審理，他將陪同台北市長柯文哲訪美，向法院聲請解除限制出境。北院准許侯漢廷提出10萬元保證金後，自3月16日至24日解除限制出境。

不過，台北地院指出，自3月25日零時起，恢復對侯漢廷限制出境、出海的處分。

台北地檢署偵辦中生共諜周泓旭案時，查到王炳忠等人涉嫌利用「燎原新聞網」等組織，吸收台灣現、退役軍人等各階層人士，去年6月依違反國家安全法將王炳忠與其父王進步、林明正、侯漢廷等4人起訴。

侯漢廷將隨同柯文哲赴美考察，日前向台北地方法院聲請解除限制出境、出海。

北院審理後，認為侯漢廷歷次於偵、審程序中均準時到庭應訊，並審酌他在海外建立相當的經濟與社會網絡關係能力、現擔任台北市議員，其薪資較一般受薪階級優渥，衡量他在台灣有固定住居所、這次考察停留境外的時間等狀況，裁准侯漢廷提出新台幣10萬元保證金後，解除自3月16日起至24日的限制出境、出海處分。

北院指出，3月25日起仍恢復限制侯漢廷出境、出海的處分，若侯漢廷未遵期於3月25日前返國，即沒入10萬元的保證金。（編輯：李亨山）1080307

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