新加坡情侶疑涉嬰屍案 未現身酒吧飛鏢賽事

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）台灣檢警偵辦女嬰棄屍案，迄今無法獲得新加坡情侶DNA檢體，這對情侶2月26日案發後返回新加坡即失聯，昨晚也缺席原本報名參加的飛鏢賽事。

新加坡「聯合晚報」與「新明日報」報導，這對情侶原本報名參加昨晚在新加坡武吉士（Bugis）附近的酒吧飛鏢比賽，結果未現身。他們的6名隊友照常出賽。

報導說，這對情侶疑涉在台灣棄嬰，兩人返回新加坡翌日曾一起出現在飛鏢俱樂部，不僅神情如常，還與隊友共同練習射飛鏢。

這對新加坡情侶是23歲的王姓男子與24歲的郭姓女子，兩人2月19日入境台灣，暫住台北市武昌街二段的飯店。根據警方調查，兩人在女嬰屍體被發現當天退房，同日下午4時36分離境。兩人於26日搭機返回新加坡。

星媒報導，根據這對情侶的臉書（Facebook）帳號，兩人都是飛鏢競技選手，王姓男子多次參與飛鏢賽事，曾於2017年一項賽事獲團體冠軍，當時透過臉書分享勝利的喜悅。

新北市新店警方偵辦廚餘桶嬰屍案，已鎖定新加坡來台情侶，經採檢情侶在飯店浴室的血跡DNA鑑識結果，證實血跡和女嬰DNA相符，台北地方檢察署檢察官5日會同法醫解剖。

台灣檢警雖逐步抽絲剝繭，但因未採集到這對情侶DNA，破案仍缺臨門一腳。兩人至今未公開露面。

新加坡警方表示，他們已與台灣有關當局聯絡，並等待台灣警方提出需要協助的正式請求，目前未派警官赴台了解嬰屍案的有關案情。（編輯：郭中翰）1080307