假冒住戶迷昏保全劫現金 1嫌落網送辦

新北市海山警分局日前偵辦楊姓犯嫌利用飲料混入安眠藥，迷昏社區大樓保全趁機盜取警衛室內新台幣3000元一案，新海派出所長王明堂9日下午在記者會說明案情。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年3月9日

（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市板橋區某社區管委會鄭姓、杜姓保全，飲用楊姓假住戶贈送肉桂草湯後昏倒及昏睡，遭洗劫新台幣3000元。警方循線逮捕楊嫌，起出部分贓款，依強盜罪嫌移送偵辦。

新北市海山警分局新海派出所所長王明堂今天下午指出，案件發生在3日清晨，板橋區國光路某一處社區警衛室報案，指稱社區鄭姓、杜姓保全因食用某「住戶」贈送的東西後，出現吃壞肚子、暈倒等症狀。

身體不適的保全送醫後，警方又接獲報案，指稱兩名保全疑似遭住戶下藥，且警衛室內有財物損失。警方立即派員警至新北市立聯合醫院板橋院區，詢問被迷昏就醫的鄭姓、杜姓保全。

被害人指稱，案發時在警衛亭與某「住戶」聊天，該「住戶」提供一鍋肉桂草湯請他們喝完後，他們就昏睡於警衛亭與社區中庭。

警方調閱監視器後，鎖定楊姓男子涉有重嫌，3日下午在新北市板橋區建國街當場逮捕楊嫌到案，查扣不明粉末夾鏈袋、鍋子、保溫瓶、不明來源現金1000元。

警訊時，楊嫌供稱，因看見警衛崗亭有金錢，臨時起意先向被害人宣稱是社區住戶，取得被害人信任。案發當天凌晨1時許，再前往該社區與保全攀談聊天。

楊嫌宣稱，他有睡眠障礙，因此，以自己所有的安眠藥，摻入自備的肉桂草湯內給保全人員飲用。凌晨3時許，趁保全昏睡時竊取警衛室內財物。（編輯：戴光育）1080309