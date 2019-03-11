三重酒駕撞死人 法官：無逃亡事實10萬交保

（中央社記者王鴻國新北11日電）新北地方法院今天表示，三重酒駕慣犯撞死人遭檢方聲押，法官審酌被告並無逃亡事實且家中尚有母親、子女需扶養，才會裁定以新台幣10萬元具保及限制住居代替羈押。

55歲呂姓男子10日清晨6時開車前往三重果菜市場批貨，行經中正北路時撞死買早餐的64歲呂姓婦人，警方獲報到場處理時，在呂男身上聞到酒味，經酒測的酒測值為0.18毫克。

警方調查，呂男已不是第一次酒駕被逮，105年就有酒駕紀錄。由於呂男於5年內再犯酒駕且肇事致人於死，除依法吊銷呂男駕照且終身不得再考領外，還依過失致死罪嫌將呂男移送法辦。

新北地檢署檢察官認定被告涉酒後駕車罪嫌且致人於死，罪嫌重大、惡性不輕，但因被告酒精濃度經檢測未達0.25MG/L，檢方原諭令以50萬元交保。

只是呂男一時之間籌措不到50萬元保釋金，檢方10日晚間衡酌所涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑重罪，有事實足認有逃亡之虞，因而改向新北地方法院聲請羈押。法官深夜開庭後裁定呂男10萬元交保。

新北地院今天發新聞稿指出，法官訊問後認被告雖犯嫌重大，裁定以10萬元具保及限制住居代替羈押，主要是斟酌被告於案發後留在現場，待警方到達後表明自首之意，並無逃亡之事實。

新北地院表示，法官考量被告有固定住所、工作，家中尚有母親、子女需扶養，家庭聯繫因素強烈，並無非予羈押，否則顯難進行追訴情形，才改以干預被告人身權較輕的強制處分。（編輯：李錫璋）1080311