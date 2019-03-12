假代購真詐騙 女騙徒二審遭判刑2年8月

（中央社記者劉世怡台北12日電）有詐欺前科的廖姓女子被控一人分飾二角，以代購安耐曬防曬乳、蛇毒眼膜等詐騙網友新台幣115萬元及人民幣51萬餘元。高院二審今天依加重詐欺等罪判廖2年8月徒刑，可上訴。

廖璟妤因詐欺案多次入獄，一度潛逃到日本，2年前回台過年入境時遭緝捕到案、入監服刑。

依據台灣高等法院判決指出，廖女在民國104年7月間在Facebook開立社團對外刊登代購日本商品，女網友信以為真，委託廖女代購安耐曬防曬乳500罐並匯款新台幣25萬元。

廖女允諾出貨，並冒用吳姓女子名義與女網友在日本碰面謊稱貨源充足，先出貨95罐防曬乳取信女網友；女網友後續追加購買蛇毒眼膜、護唇膏等，並共計匯款新台幣115萬元及人民幣51萬餘元，後來因廖女都僅微量出貨，女網友經催討無效而發現遭騙報警處理。

新北地院一審依加重詐欺等罪，判廖女2年8月徒刑；廖女不服提起上訴主張她是被動、非公開在臉書刊登代買訊息，以加重詐欺論罪太重。

高院二審今天指出加重詐欺罪立法理由，就是考量現今以電信、網路等傳播方式，同時或長期對社會不特定多數的公眾發送訊息施以詐術，往往造成廣大民眾受騙，這樣的侵害社會程度及影響層面較普通詐欺行為嚴重。

廖女犯行確實構成加重詐欺罪名，一審判決並無違誤，因此宣判駁回上訴，維持一審刑度。全案還可上訴。（編輯：方沛清）1080312