中國漁船母親節越界捕魚 馬祖海巡押回查處

馬祖海巡隊12日上午在東引海域發現無船名中國大陸籍漁船違法作業，破壞漁業資源，隨即強勢登船檢查，押回船隻並將其所布放之刺網漁具收起。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年5月12日

（中央社馬祖12日電）中國漁船母親節照樣非法侵入！馬祖海巡隊巡防艇今天上午8時許，於馬祖東引海域發現無船名中國漁船非法進入東引海域作業，破壞漁業資源，遂派艇登檢扣查，並押返東引駐地查處。

近日海象趨於平穩，正值中國沿海伏季休漁期，對岸漁船越界到馬祖海域違法捕魚日漸猖獗；為維護國內漁業資源及漁民作業權益，馬祖海巡隊3578艇於今天上午8時許執行勤務時，接獲巡防區通報，發現可疑目標立即前往查處，於東引燈塔外0.4浬處海域，查獲一艘無船名中國漁船正在放網作業。

巡防艇立即廣播要求停船受檢，之後人員強勢登船檢查，押解船隻並將其所佈放之刺網漁具收起。此案為4月18日規劃特勤快艇支援後第3起查獲之案件，將依「兩岸人民關係條例」對越界船隻予以懲處，之後將漁船及漁民押返南竿隊部偵辦。

因時值中國非洲豬瘟疫情橫行期間，海巡隊亦加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無相關豬肉及其製品，通報相關單位實施全船檢疫除污，全力防堵疫情傳入國內。（編輯：李錫璋）1080512