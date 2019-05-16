性侵女獄友 女子判刑4年2月

（中央社記者蕭博文台北16日電）王姓女子在台中女子監獄服刑時，2度憑著百公斤身材優勢壓制同一名女室友性侵得逞。一審法院依強制性交罪判處王女4年2月徒刑，高院日前駁回上訴，仍判刑4年2月。

台灣高等法院今天公布的判決書指出，王姓女子民國105年間於法務部矯正署台中女子監獄服刑，與被害女子共同住在靜思舍房。

王姓女子於105年12月29日、30日晚間，趁被害女子在戒護窗前等待領藥時，自後方強抱壓制，並對被害女子上下其手，甚至以手指性侵得逞。

案件曝光後，王姓女子否認犯行，辯稱與被害女子是情侶。

被害女子證稱，案發時奮力抵抗，但與王女體重相差懸殊而推不開，王女還恐嚇她「妳不要等一下在棉被還是可以摸」，也懼於王女的暴力傾向不敢過度反抗，事發後覺得自己很髒，很想死，但舍房牆壁都是泡棉，沒辦法自殺，只好一直自殘。

一審桃園地方法院審理時，訊問監獄管理員、其他收容人等證人，認為王女與被害女子並非情侶，而被害女子案發後數度自殘，經醫師診斷有泛性焦慮症，與一般受性侵害者遭侵害後的情緒反應無異。

一審就2次強制性交犯行，分別判處王女有期徒刑3年4月、3年4月，定應執行有期徒刑4年2月。

王姓女子不服提起上訴，仍否認犯罪。二審高院審理後，仍認定王女犯罪事證明確，一審量刑也妥適，應予維持，駁回上訴，仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080516