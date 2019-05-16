桃園女子騎腳踏車返家 遭預拌混凝土車輾斃

（中央社記者吳睿騏桃園16日電）桃園市一名女子昨天傍晚騎腳踏車回家，與同方向張姓司機駕駛的預拌混凝土車擦撞車禍，李女倒地遭預拌混凝土車右後輪輾過當場死亡，張姓司機被依業務過失致死罪嫌移送法辦。

桃園市警局交通警察大隊蘆竹分隊小隊長林泰宏受訪表示，昨晚6時23分許，蘆竹區一名23歲李女下班騎腳踏車回家時，與同方向張姓司機駕駛的預拌混凝土車發生擦撞，李女倒地時頭部不幸遭預拌混凝土車右後輪輾過，當場死亡。

林泰宏表示，警方獲報隨即到場處理，除將現場封鎖，並進行採證，現場對肇事的駕駛實施呼氣酒精濃度測試，獲得的測試值為零，並未有酒後駕駛情事。

林泰宏指出，事故路段禁止30噸以上大貨車進入，肇事預拌混凝土車車重僅24噸。目前全案已依業務過失致死罪嫌將肇事駕駛移送桃園地檢署偵辦，至於肇事責任歸屬尚待進一步鑑定後釐清。

警方調查發現，家住蘆竹的李女從大學畢業約一年，在離家不遠處的公司上班，平常都騎乘腳踏車上下班，昨晚發生碰撞車禍遭輾斃，讓家人難以接受。（編輯：張銘坤）1080516