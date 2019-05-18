砂石車惡意逼車 瑞芳警重罰不理駕駛求饒

林姓男子17日駕駛砂石車行經台2線鼻頭路段時，以不斷逼近方式迫使前方化學槽車讓道，警方將砂石車攔下後依法開罰。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月18日

（中央社記者王朝鈺新北市18日電）林姓男子昨天駕駛砂石車行經台2線鼻頭路段時，以不斷逼近方式迫使前方化學槽車讓道，警方將砂石車攔下後，林男不斷求饒，但員警不為所動，依法開罰。

新北市東北角沿海地區，由於景色壯麗加上景點多，每逢假日常吸引大量遊客前來遊玩，但濱海公路沿線大多筆直，常有大型車輛呼嘯而過，不但危險也易造成其他用路人危害。新北市政府警察局瑞芳分局展開交通大執法，嚴格取締惡意逼車等危險駕駛行為。

警方今天指出，瑞芳警分局交通分隊長鍾明豐及隊員魏宏哲、陳秉凡，昨天上午9時許在鼻頭隧道巡查時，發現一輛砂石車以不斷逼近方式逼迫前車讓道，途中更數次跨越雙黃線行駛，警方最後在台2線靈鷲山附近路段將砂石車攔下。

舉發過程中，駕駛林男雖然不斷求饒，請求警方改以較輕條款告發，但其違規事實明確，警方除予以告誡外，並依據道路交通管理處罰條例開罰，並記違規點數3點的危險駕駛告發單。

瑞芳警分局表示，今年已取締惡意逼車、蛇行及嚴重超速等案件高達58件，違規駕駛除需負擔高額罰鍰外，更要參加道路交通安全講習；如因而肇事，除需負民事及刑事責任，更會吊銷駕照等處罰，得不償失。（編輯：戴光育）1080518