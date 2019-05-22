涉以洗腎藥水桶盛裝洗潔劑販售 嘉縣調站逮2人

（中央社記者黃國芳嘉義縣22日電）調查局嘉義縣調查站查獲黑心業者以洗腎藥水桶盛裝洗碗精等洗潔劑販售案，查扣洗潔劑成品2000多桶，並帶回張姓男子等嫌疑人偵訊，以違反廢棄物清理法、詐欺等罪嫌移送。

嘉義縣調查站副主任朱忠政今天表示，去年接獲匿名檢舉，有不肖業者向雲嘉南地區醫療診所違法回收洗腎藥水空桶，並將回收空桶運回洗潔劑製造工廠填充洗碗精、漂白水或洗衣精等清潔劑後對外販售。

經跟監蒐證，日前認時機成熟，動員調查官搜索位於台南市某塑膠工廠及某洗潔劑工廠等處所，查獲以洗腎藥水桶盛裝洗碗精、漂白水或洗衣精的洗潔劑成品2484桶（含4公升及10公升裝）、洗腎藥水空桶4208桶，並帶回主嫌張姓男子及沈姓嫌疑人偵訊。

朱忠政指出，某洗潔劑工廠負責人張男並未取得一般事業廢棄物清除、再利用的許可，竟與具有合格廢棄物處理證照的某塑膠工廠負責人沈姓男子勾結，以塑膠工廠名義，向雲嘉南地區醫療診所以低價回收洗腎藥水空桶。

張男將洗腎藥水空桶運回工廠後，僅以清水沖洗並去除藥水標籤後，填充洗碗精、漂白水或洗衣精等，再於外觀黏貼某品牌洗碗精及洗衣精等標籤後，製成食品器皿或衣物洗潔劑成品，鋪貨至路邊攤販或各大五金賣場零售，提供攤販或一般家庭洗滌、清潔食品器皿或衣物用途。

嘉義縣調查站表示，洗腎藥水空桶應由合格廠商回收後，作為再製原料，並應經粉碎、吹瓶、射出等程序，才能製成相關塑膠產品使用。但黑心業者以違法方式回收後，直接利用洗腎藥水空桶填充洗潔劑，桶內殘留藥液與洗碗精或洗衣精等洗潔劑混合而危害人體健康。（編輯：翁翠萍）1080522