又見中國抽砂船越界盜採 馬祖海巡押回人船

馬祖海巡隊22日在莒光海域查獲中國大陸籍抽砂船「海勝655號」盜採砂石，連船帶人押返南竿，全案依刑法加重竊盜罪等移送連江地檢署偵辦。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年5月22日

（中央社馬祖22日電）馬祖海巡隊今天實施海上巡邏勤務，於莒光海域查獲中國抽砂船「海勝655號」盜採砂石，逮捕船上9人，全案依刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦。

繼今年年初馬祖海巡隊查獲抽砂船「鴻達51號」非法越界竊取海砂，「鴻」船遭沒收並拍賣新台幣4819萬元入國庫後，今天又有非法採砂船進入馬祖海域作業，遭海巡隊查獲。

今年年初馬祖海巡隊查獲抽砂船「鴻達51號」非法越界採砂，22日又有中國大陸籍非法採砂船「海勝655號」進入馬祖海域作業遭查獲，海巡隊依法押回人船送辦。（馬祖海巡隊提供）中央社 108年5月22日

馬祖海巡隊指出，下午2時許接獲第11巡防區通報，於莒光蛇山外2.2浬限制水域內發現中國籍「海勝655號」抽砂船，該船未經許可越界進行抽砂作業。海巡隊巡防艇強靠登檢取締並錄影蒐證，因「海」船達上千噸，且船上多達9名船員，海巡隊緊急調派巡防艇由南竿前往支援以策安全，以優勢警力實施以小搏大戰術執檢，成功緝獲並押解人、船到案。

為防範非洲豬瘟隨船食品進入國境，海巡隊加強船上各艙間物品及所帶食物清查，經查均無豬肉相關及其製品後，由巡防艇押解返回南竿福澳港，該船將依刑法加重竊盜罪等罪嫌移送連江地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1080522