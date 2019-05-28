丟包男嬰致死 21歲母獲法官憐恕減刑輕判

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市21歲賴姓女子去年產下父不詳的男嬰後，因為怕被父親責罵，將男嬰丟包導致死亡，被新北地檢署依遺棄致死罪起訴，新北地方法院認為賴女情堪憫恕，今減刑輕判她3年8月。

新北地檢署調查，無業在家的21歲賴女，家中經濟全靠父親，賴女交友關係複雜，過去就曾未婚懷孕，產下父不詳的男嬰，去年8月18日她在三峽區住處廁所，再度產下一名男嬰，賴女因為害怕被父親責罵，2天後竟將男嬰裝進手提包內，棄置在鶯歌區中正二路旁一輛機車上。

隔天上午謝姓車主要騎車時，隨手將手提包移置隔壁的機車踏板上，傍晚該機車車主要騎車時發現手提包，因為擔心裡面裝有違禁品而報警，警方打開包包後才發現已經斷氣的男嬰遺體。

檢方訊問時，賴女供稱是因為怕被父親責罵才出此下策，離開前還確認過男嬰有呼吸，對自己行徑感到後悔。檢警解剖男嬰遺體，則確認他是窒息死亡，去年12月依遺棄致死罪將賴女起訴。

新北地方法院審理時，法官認為，賴女原本要將男嬰送養或安置，卻不知道求助管道，加上急著要到幼兒園接長子下課，才將男嬰棄置路旁機車上，希望能被路人發現後送養。

法官審酌她犯後態度良好，且事發時年僅21歲、思慮不周，加上當時的身心、經濟壓力，雖涉犯的對兒童遺棄致死罪最輕本刑為7年以上，但情節足以引起同情、憫恕，因此減刑輕判她3年8月徒刑，全案可上訴。（編輯：張銘坤）1080528