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疏失致女嬰窒息亡 保母判刑6月緩刑5年

最新更新：2019/05/28 18:28

（中央社記者蕭博文台北28日電）紀姓女子受託照顧女嬰，涉嫌因疏失導致女嬰趴睡後遭棉被壓覆窒息身亡。士林地方法院考量紀女與女嬰父母達成和解，今天依業務過失致死罪判刑6月，得易科罰金，緩刑5年。

士院新聞資料指出，紀姓女子領有保母證照，民國106年8月間受一對夫妻委託，照顧當時2個多月大的女嬰。

107年3月間，紀姓女子將女嬰放在成人床鋪上趴睡，並將棉被折疊後放在女嬰身旁。紀姓女子未在女嬰身旁隨時照料，反而離開房間，約半小時後回到房間驚見女嬰遭棉被壓覆且嘴唇發黑，緊急送醫治療仍不治。

承審法官認為，女嬰案發時已能坐、爬行及站立，睡眠時有翻身、滾動的可能，若遭重量過重的物品覆蓋頭部，有可能無力掙脫而窒息。

法官認為，紀姓女子未提供安全睡眠環境，反而在女嬰身旁放置棉被，也未於合理時間內不定時查看女嬰，導致將滿9個月大的女嬰遭棉被覆壓而窒息死亡，顯有過失，且造成難以彌補的損害，應予非難。

法官審酌紀姓女子認罪，已與女嬰父母達成和解，並先行賠償新台幣130萬元，判刑6月，並宣告緩刑5年，在緩刑期間另須以分期償還方式賠償其餘84萬元和解金，全案仍可上訴。（編輯：張銘坤）1080528

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