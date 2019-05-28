議長弟涉貪污罪 屏檢證實收押禁見

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）時代力量立委黃國昌今天在臉書發文，指屏東縣議長周典論的胞弟周土盛昨晚因涉「貪污治罪條例」遭屏東地方法院裁定收押禁見；屏東地檢署已證實這項說法。

屏東地檢署主任檢察官陳怡利表示，因案件還在偵辦中，所以沒有對媒體公開；周土盛所涉及的案件是屏檢一直在持續偵辦的鄉鎮公所工程收賄案。

針對周土盛涉案被收押，周典論說，兄弟倆人已各自成家立業，周土盛做什麼事，他不知道，一切交給司法處理。

另外，針對黃國昌臉書指陳內容，屏東縣政府聲明表示，經立即調閱縣長潘孟安上任迄今屏東縣政府辦理發包的標案，周土盛經營的宇程營造，僅於民國104年3月間承攬東港溪布袋蓮等漂流物清除工作1件，決標金額新台幣355萬9000元；另於104年7月承攬「屏北之星翔鷹步道觀光」整備工程，決標金額2530萬元，雖然得標，但因施工方法未通過審查，未施工前即解除合約。

黃國昌透過臉書PO文，揭露周典論透過弟弟周土盛擔任負責人的宇程營造公司，長期承包屏東大小工程、明顯違反「公職人員利益衝突迴避法」；2週過去屏東縣政府與周典論對此事仍舊噤聲不語，持續裝死。(編輯:孫承武)1080528