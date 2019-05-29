性交易費賒帳不成被辱罵 男失手悶死女子遭訴

（中央社記者郭宣彣新竹縣29日電）新竹一名莊姓男子與周姓女子發生性關係後，周女向他索討性交易費700元，莊男無法負擔要求賒帳，周女不滿而辱罵，莊男情緒失控失手將周女悶死。日前被檢方依殺人罪嫌起訴。

新竹地檢署表示，53歲莊姓男子與62歲死者周女認識約1週，3月24日周女邀請莊男到她家聊天、喝酒，酒後周女在他面前脫衣服，並告知想賺一些生活費後，兩人在房間內發生性關係。

檢方指出，事後，周女向莊男索取性交易費用共700元，但莊男身上僅有150元要求先賒帳，等待隔天他工作後領薪再補費，周女拒絕並要求付現，也對莊男辱罵三字經。

檢方表示，莊男不滿被辱，情緒失控動手毆打周女，甚至拿枕頭往周女臉上悶蓋，不久周女沒有生命跡象，莊男心虛拿被子蓋住周女，3月25日凌晨騎腳踏車離去。由於周女屍體覆蓋兩層棉被，屍臭隔了多日才傳出味道，鄰居聞到惡臭在3月31日報案。

新竹市警察局第二分局表示，巧合是，莊男在4月1日落網時，恰好是周女頭七日，莊男到案後坦承，因酒後遭辱罵，一時衝動失手悶死周女，並非故意，他對於犯行感到後悔，懇求給他改過自新的機會。新竹地檢署日前依殺人罪嫌起訴。（編輯：李錫璋）1080529