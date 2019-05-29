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一砂一粒還給大海 馬祖海巡執行盜砂船卸砂回填

最新更新：2019/05/29 21:11
馬祖海巡隊日前在莒光蛇山外2.2浬處查獲盜砂的「海盛655號」抽砂船，29日由巡防艇及特勤人員協助，一同押解船員執行卸砂回填勤務。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年5月29日
馬祖海巡隊日前在莒光蛇山外2.2浬處查獲盜砂的「海盛655號」抽砂船，29日由巡防艇及特勤人員協助，一同押解船員執行卸砂回填勤務。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年5月29日

（中央社馬祖29日電）馬祖海巡隊日前在莒光蛇山外2.2浬處查獲盜砂的「海盛655號」抽砂船，今天由巡防艇及特勤人員協助，一同押解船員執行卸砂回填勤務，以恢復馬祖海域生態環境。

中國抽砂船越界抽砂一點一滴破壞馬祖海域的生態、影響航道安全，更嚴重的是造成國土流失使馬祖海岸線不斷倒退及造成海洋生態的浩劫。中國抽砂船盜抽海砂的囂張行徑，正是如此在破壞馬祖海域生態，使馬祖海岸線不斷倒退，造成國土流失，對於藍色海洋更是不容小看的鋼鐵怪獸。

面對此貪婪的行逕，馬祖海巡隊今天將「海」船船員押解至馬祖海域，把船上多達1000噸的砂石回填大海，將砂粒還給海洋，展現海巡維護國土及保護環境生態之鐵腕手段。（編輯：李錫璋）1080529

馬祖海巡隊日前在莒光蛇山外2.2浬處查獲盜砂的「海盛655號」抽砂船，29日將船員押解至馬祖海域，把船上多達1000噸的砂石回填大海，將砂粒還給海洋，展現海巡維護國土及保護環境生態之鐵腕手段。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年5月29日
馬祖海巡隊日前在莒光蛇山外2.2浬處查獲盜砂的「海盛655號」抽砂船，29日將船員押解至馬祖海域，把船上多達1000噸的砂石回填大海，將砂粒還給海洋，展現海巡維護國土及保護環境生態之鐵腕手段。（馬祖海巡隊提供）中央社　108年5月29日
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