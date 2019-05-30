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陸船越界盜採海砂 連江地檢起訴並聲請沒收船隻

最新更新：2019/05/30 17:34

（中央社馬祖30日電）中國大陸一艘抽砂船日前越界侵入馬祖海域盜採海砂，遭海巡人員查獲，包括連姓船長與8名船員今天被連江地檢署提起公訴，並聲請沒收抽砂船。

海巡署馬祖海巡隊22日在連江縣莒光鄉外海2.2浬處，查獲來自中國大陸的3000噸抽砂船「海盛655號」越界盜採砂石，將連姓船長與船員共9人帶回偵辦。

海巡人員昨天上午押解「海盛655號」重返盜採砂石的海域，耗時1小時將已被盜採上船的上千噸砂石卸回海中，馬祖海巡隊表示「1公克的國土資源都不准帶走！」以恢復馬祖海域生態環境。

連江地檢署今天依違反「入出國及移民法」中的「未經許可入境」，以及「刑法」結夥竊盜等罪嫌，將連姓船長等9人提起公訴，並聲請沒收船舶，全案移送福建連江地方法院審理。

連江地檢署表示，連姓船長等9人越界盜採海砂行為，嚴重破壞海洋環境生態，不僅使海岸線面積退縮，更影響航道安全，經斟酌犯罪情節輕重，分別向法院具體求刑被告連姓船長、鄭姓大副、胡姓輪機長等3人有期徒刑7月，其餘6名被告均有期徒刑6月。

此外，抽砂船為楊姓船東所有，是提供盜採海砂的犯罪工具，因此依規向法院聲請宣告沒收；遭盜採的海砂，已回填馬祖海域的海床，以維護海岸線完整。（編輯：李錫璋）1080530

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