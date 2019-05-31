知名醫院副院長妻遇襲 雄警緝兇釐清動機

（中央社記者陳朝福高雄31日電）高雄市某知名醫院今天董事會改選，副院長的妻子阮姓婦人卻在路上遭人持棍棒毆打受傷，仍躺在病床上吊點滴出席董事會，家屬質疑與改選董事有關。苓雅警分局已鎖定犯嫌追緝。

高雄市政府警察局苓雅分局偵查隊長陳冠宇說，轄區成功路派出所接獲報案，指興中二路4巷一處停車場前傷害案。員警趕抵現場，發現75歲阮姓婦人當時正要下車，遭人持棍棒上前痛毆，導致左手擦挫傷被緊急送醫。

阮婦是這家醫院副院長的妻子，遇襲地點也距醫院不遠，她堅持出席董監事改選會議，院方只得派醫師隨行，直到中午12時才做進一步治療。雖然家屬質疑遇襲與近期改選董事有關，但院方不評論，強調案情待警方調查釐清。

警方調查婦人無任何財物損失，擴大調閱停車場週邊道路附近監視器畫面過濾，鎖定身著黑衣黑褲和戴帽子口罩的犯嫌追緝。行兇動機仍待歹徒到案釐清。

據側面了解，這家高雄市著名綜合醫院，董事由4兄弟擔任，被害人丈夫排行老四，上午董事會在醫院10樓會議室舉行，家族投票進行董事會改選，現場有指派保全在場，阮婦的先生也當選董事，投票過程平和，沒有發生肢體及言語衝突。(編輯:孫承武)1080531