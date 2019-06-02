高中生練游泳跳水成癱 新北教局：予最大協助

（中央社記者王鴻國新北2日電）新北某高中學生在校練習游泳出發跳水動作時，意外撞傷頸椎導致四肢癱瘓，家人在網路貼文盼類似不幸不再發生。新北教育局對此表難過，未來將予學生生活自理訓練最大協助。

這位高中生的家人日前在臉書「爆料公社」貼文表示，傷者第4、5節頸椎骨折及脊椎損傷，繼而四肢癱瘓。歷經3次幾乎從鬼門關走一遭的重大手術後，現在仍持續漫長而煎熬的復健之路。

傷者家人在貼文中懇請立法院教育文化委員會立委，能向教育部提出，行文各縣市教育局，定期查核檢視相關場所，並行文有游泳課程與游泳隊的各級學校，請主官、主管、教練於上課或訓練時，嚴格遵守相關安全規定，以防止類似事件再發生。

新北市政府教育局指出，這位的游泳隊學生於107年11月29日課後續留校訓練游泳時發生意外，至今仍在醫院進行治療，教局對此表示難過與不捨。

教育局指出，為了解實際發生情況，教育局組成專案調查小組進行查察。當日因游泳比賽將近，傷者為提升競技實力，加快入水速度，於課後續留學校游泳池練習出發跳水，並主動請教外校教練指導入水動作。

傷者依教練示範及指導調整入水姿勢後，前2次嘗試皆順利入水，第3次疑似發生入水姿勢不協調發生意外，事發時學校現場人員立即進行急救措施，救護車於5分鐘內到達，已儘速送醫急救。

教育局強調，副市長謝政達及教育局長張明文事後前往醫院探視並致贈家屬慰問金，並結合衛生局協助醫療照護及延長病床申請，未來將持續媒合各界資源協助募款，提供家屬法律諮詢及協助保險理賠等補助申請。

教育局除固定探訪關懷外，也媒合脊髓損傷協會醫訪員持續協助，出院後也將提供中途站，讓學生進行生活自理訓練，給予最大的協助。（編輯：方沛清/陳清芳）1080602