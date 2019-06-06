竹東少女命案 更二審判主嫌林春雄死刑

（中央社記者劉世怡台北6日電）新竹縣國二少女遭性侵焚屍案，高院更二審今天判主嫌林春雄死刑，其他4名同案被告遭判無期徒刑，全案還可上訴。

全案緣於主嫌林春雄於民國104年5月間不滿心智有缺陷的少女曾辱罵女友黃曉雲，夥同陳哲儒、何文軒、古志強等人毆打少女，再將少女載往新竹縣竹東鎮竹林大橋下方持續施暴。

陳哲儒另提議性侵少女，與林春雄、何文軒、古志強接連性侵得逞；林春雄等5人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。陳哲儒、古志強稍晚重返現場，發現少女死亡，通知其他3人到場，並購買汽油焚屍。

新竹地方法院一審判決林春雄等5人無期徒刑，台灣高等法院二審時，林春雄、陳哲儒維持無期徒刑，其他3名同案被告判處20至28年不等刑期。

案經最高法院發回，高院更一審認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，首謀林春雄無法令人感受到絲毫悔悟之心，改依強制性交而殺被害人罪判處死刑，陳哲儒、古志強、何文軒判處無期徒刑，黃曉雲判處20年徒刑。

案經上訴，最高法院去年10月底將案件發回更審，高院更二審今天宣判。（編輯：李錫璋）1080606