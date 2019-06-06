碩士生食物中毒暴斃 嘉檢起訴嘉義豆奶攤負責人

（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）嘉義豆奶攤民雄店去年4月間發生食品中毒群聚事件，並造成一名林姓碩士生死亡，嘉義地檢署今天依業務過失致死罪、違反食品安全衛生管理法等罪嫌，起訴郭姓負責人等4人。

案經被害人林生的父親對店家提告、嘉義縣衛生局函送及嘉義地檢署檢察官自動偵辦。檢方起訴4人，包括民雄豆奶攤負責人郭姓男子與妻子即現場負責人劉姓婦人，還有民雄豆奶攤執行長郭姓男子、晚班店長吳姓女子。

起訴書指出，林姓碩士生去年4月22日凌晨前往該店消費用餐，點用法式土司為主餐，並由吳女負責實際製作餐點，林生返回學生宿舍後，陸續出現嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，林生4月24日深夜被發現時，已無生命跡象。

根據嘉義地檢署檢驗報告書、解剖報告書暨鑑定報告書，被害人林生因食物中毒、沙門氏桿菌感染病發腸胃炎，後因嘔吐、腹瀉及脫水，導致代謝性衰竭、敗血性休克死亡。

檢方調查，郭男、劉婦夫妻及執行長郭男對員工未盡防護說明及教導義務，任由員工在生蛋汁製程中，發生蛋殼掉落地面逕行撿起、生蛋汁長時間處於室溫狀態、重複留用剩餘生蛋汁等情形，讓員工製作法式土司等使用生蛋汁餐點時，增加生蛋汁污染與滋生沙門氏菌風險，導致發生食品中毒群聚事件。

據衛生福利部疾病管制署對嘉義豆奶攤民雄店食物中毒事件調查報告，共有44名被害人發病前48小時內皆曾食用這家店餐點，其中有15人檢出沙門氏菌，可判定沙門氏菌為這次事件的病因物質，而原因食品依流行病學調查結果研判為法式土司。（編輯：翁翠萍）1080606